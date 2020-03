Coronavirus: Badini (Fdi), ‘mascherine obbligatorie per chi esce da casa’

31 Marzo 2020 00:37

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Non limitiamoci a chiamare eroi i medici e gli infermieri impegnati in queste drammatiche giornate nei nostri ospedali ma forniamo loro tutto l’adeguato materiale di protezione, come mascherine e tute isolanti, per affrontare senza rischi la lotta al Coronavirus. Propongo, inoltre, di rendere obbligatorio l’uso delle mascherine in tutto il periodo emergenziale per chiunque sia costretto ad uscire dalla propria abitazione”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Maria Teresa Baldini.

Valuta questo articolo