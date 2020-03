Coronavirus, azienda di Mileto dona dispositivi di protezione alla Polizia Municipale di Reggio Calabria

20 Marzo 2020 11:29

Coronavirus: l’azienda Sharon Cuscini con sede in Mileto ha donato ieri preziosissimi dispositivi individuali di protezione

La Polizia Locale di Reggio Calabria, nelle persone del Comandante dott. Salvatore Zucco e dell’assessore dott. Nino Zimbalatti, ringrazia l’azienda Sharon Cuscini con sede in Mileto (VV) per la straordinaria sensibilità e vicinanza dimostrata nell’aver voluto fare dono di preziosissimi dispositivi individuali di protezione. Nella giornata di ieri, infatti, l’azienda ha fornito gratuitamente al Corpo mascherine protettive indispensabili alla tutela della salute del personale, che sta operando sul campo con instancabile dedizione per il rispetto della normativa di contenimento del Covid 19.

