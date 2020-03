11 Marzo 2020 09:45

Emergenza Coronavirus: l’Austria ha deciso di sospendere i treni internazionali al Brennero, come annunciato ieri dal cancellieri austriaco Sebastian Kurz

L’Austria ha deciso di sospendere i treni internazionali al Brennero, come annunciato ieri dal cancellieri austriaco Sebastian Kurz. I controlli sanitari, ieri ancora a campione, diventano serrati. Potranno lasciare l’Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto-isolamento per due settimane.

Valuta questo articolo