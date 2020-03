Il Coronavirus contagia anche gli ascolti tv: “ora più che mai corretta informazione e ospiti esperti nelle trasmissioni Rai”

10 Marzo 2020 11:56

La deputata catanese del MoVimento 5 Stelle Maria Laura Paxia e membro della commissione di Vigilanza Rai scrive all’Amministratore Salini: “in questo momento delicato occorre informare correttamente il cittadino. Auspichiamo che nelle diverse trasmissioni siano invitate a parlarne soltanto persone esperte della materia”

“In qualità di cittadina e portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione di Vigilanza Rai ho ritenuto opportuno scrivere una lettera all’Amministratore della Rai Salini sull’importanza di una corretta e completa informazione, soprattutto in questi giorni concitati e di grande tensione collettiva derivata dal diffondersi dell’emergenza Coronavirus in Italia.

L’imponente spazio che sta occupando il tema nel palinsesto Rai, nonchè la necessità e volontà del pubblico di volersi informare, ci porta a una doverosa riflessione e a un appello condiviso ai vertici Rai.

Auspichiamo che nelle diverse trasmissioni siano invitate a parlarne soltanto persone esperte della materia, al fine di prevenire la diffusione di inutili allarmismi e divagazioni. È importante che tutti gli interventi in Rai abbiano come fine comune la volontà di informare correttamente i cittadini, senza alimentare incertezza e confusione. In questo momento delicato occorre prevenire i contagi e, informare correttamente il cittadino, rappresenta senza dubbio la via migliore per ottenere insieme i risultati sperati“, lo afferma in una nota la deputata catanese del MoVimento 5 Stelle Maria Laura Paxia e membro della commissione di Vigilanza Rai.

