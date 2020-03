Coronavirus, applausi per Ciccio Cosenza: l’ex Reggina sostiene la raccolta fondi per gli ospedali in Calabria

15 Marzo 2020 16:28

Coronavirus, Ciccio Cosenza tramite Instagram si sta mobilitando per sostenere la raccolta fondi a favore degli ospedali calabresi: appello a diversi colleghi ex Reggina

In un periodo difficile per l’Italia, continua l’iniziativa benefica promossa sui social da tantissimi calciatori. Questa volta il protagonista è Francesco Cosenza, attuale difensore dell’Alessandria ed in passato della Reggina. Il centrale nativo di Stignano su Instagram ha pubblicato diverse “storie” per sostenere la campagna di raccolta fondi a favore degli ospedali calabresi, soprattutto quello di Locri che si trova a pochi chilometri dal suo paese di nascita. Ciccio Cosenza ha “taggato” diversi suoi colleghi che hanno vestito la casacca amaranto, fra cui Ceravolo e Missiroli, o comunque nati in Calabria, come Floccari e Caserta. Non si è fatta poi attendere la risposta dei giocatori chiamati in causa, subito a pronti a dare una mano economica alle strutture ospedaliere impegnate a combattere il coronavirus.

