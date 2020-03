Reggio Calabria, gli effetti della psicosi da Coronavirus: uomo gira con il casco in testa per proteggersi [FOTO]

10 Marzo 2020 19:30

Coronavirus: a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, un uomo gira per strada con un casco in testa per proteggersi dal contagio

“Meglio non rischiare di questi tempi”, sarà stato questo il pensiero dell’uomo che nella giornata di oggi è stato notato per le strade di Palmi con in testa un casco da motorino. La psicosi da coronavirus avrà spinto il signore, probabilmente privo di mascherina, a proteggersi in questo modo. E quindi, prima di uscire di casa per fare la spesa, avrà pensato bene di indossare una retina protettiva sino alle spalle e un caschetto sul capo per sentirsi più sicuro. L’uomo ha iniziato poi a girare per le via del paese in mezzo a tanti abitanti, che con grande curiosità hanno deciso di testimoniare l’episodio scattando qualche foto.

