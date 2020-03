Coronavirus, anche oggi i nuovi casi diminuiscono rispetto al picco della scorsa settimana: la Calabria è la Regione meno colpita dall’epidemia [DATI]

24 Marzo 2020 19:17

Coronavirus, in tutte le Regioni del Sud i dati dei nuovi casi positivi continuano a diminuire rispetto al picco raggiunto la settimana scorsa. E la Calabria è la Regione meno colpita in assoluto rispetto al numero di abitanti

Anche oggi notizie estremamente positive dalle Regioni del Sud Italia: l’aumento dei nuovi casi di Coronavirus registrati in tutto il Mezzogiorno è di gran lunga inferiore rispetto al picco raggiunto ovunque la scorsa settimana. I numeri rimangono assolutamente contenuti e la situazione è sotto controllo in tutti gli Ospedali. Il numero complessivo dei dati è coerente con gli abitanti delle varie Regioni: abbiamo infatti 1.101 casi in Campania, 1.005 in Puglia, 846 in Sicilia, 421 in Sardegna, 319 in Calabria, 92 in Basilicata e 73 in Molise. Rispetto al numero di abitanti, in Puglia e Sardegna è positivo lo 0,025% della popolazione, nel Molise lo 0,023%, in Campania lo 0,018%, in Sicilia e Basilicata lo 0,016% e infine in Calabria, la Regione meno colpita in assoluto, lo 0,015% dei cittadini.

Oggi abbiamo avuto 125 nuovi casi in Sicilia, 99 in Puglia, 75 in Campania, 62 in Sardegna, 27 in Calabria, 6 in Molise e 2 in Basilicata, tutti dati lontani dai picchi che confermano una curva discendente (addirittura in Campania è il 4° giorno consecutivo di calo).

Valuta questo articolo