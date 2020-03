Coronavirus, anche il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto chiede che Messina diventi zona rossa

26 Marzo 2020 18:28

Emergenza coronavirus: anche l’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo chiede al Presidente della Regione di valutare l’istituzione della “zona rossa” a Messina

Anche il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto chiede che Messina diventi zona rossa. La richiesta nelle scorse ore è stata avanzata da otto deputati Ars e dal sindaco di Milazzo. Il sindaco di Messina, nella diretta fb di ieri sera, ha commentato la notizia dicendo che Messina “non ha bisogno di altri inutili burocrati”. Per il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Roberto Materia invece è necessario che Messina diventi zona rossa “alla luce delle notizie che nel corso degli ultimi giorni sono state diffuse dai media nazionali e locali, le quali riferiscono della presenza di significativi focolai infettivi da Covid-19 nel territorio del comune di Messina – peraltro accesi per lo più all’interno di strutture sanitarie e/o residenziali per anziani – si palesa il pericolo che il contagio si possa diffondere rapidamente anche nella provincia, soprattutto in ragione del flusso quotidiano di pendolarismo.

Molti pendolari, infatti, lavorano proprio in quelle strutture in cui sono accesi i focolai infettivi, cosicché è forte la possibilità che questi flussi di pendolarismo possano costituire occasione di diffusione del contagio virale, in tal modo vulnerando gli effetti delle misure di contenimento sin qui approntate”.

Per questa ragione, con lettera inviata stamani, l’Amministrazione comunale ha chiesto al Presidente della Regione Siciliana di valutare “ … la possibilità di proporre l’adozione del divieto di allontanamento e di ingresso nel territorio comunale di Messina, ovvero di altra misura di contenimento ritenuta idonea, … e previa valutazione di adeguatezza e proporzionalità”, il tutto ai sensi dell’articolo 2 del recentissimo D.L. n. 19/2020.

