Coronavirus: anche a Palermo assalto ai supermercati aperti di notte

10 Marzo 2020 07:05

Palermo, 10 mar. (Adnkronos) – Non sono bastate le rassicurazioni del premier Giuseppe Conte, anche a Palermo i supermercati aperti di notte sono stati presi d’assalto da decine di persone che hanno fatto incetta di pane, carne, pasta e soprattutto acqua. Sotto la pioggia battente hanno atteso all’ingresso per potere entrare, nel supermercato di via Libertà aperto 24 ore su 24. Anche se il responsabile del supermercato rassicurava tutti affermando che le derrate alimentari non sarebbero terminate nei prossimi giorni.

