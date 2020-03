Coronavirus: American Airlines sospende i voli per Milano

1 Marzo 2020 09:02

Coronavirus: American Airlines ha sospeso i voli da e per Milano Malpensa da e per gli aeroporti di New York Jfk e Miami

Coronavirus– “A causa della riduzione della domanda, American Airlines ha sospeso i voli da e per Milano Malpensa da e per gli aeroporti di New York Jfk e Miami. I voli dovrebbero riprendere il 25 aprile”. Lo rende noto in una nota la compagnia aerea statunitense.

