Coronavirus: all’Università di Messina prima lezione online

11 Marzo 2020 15:36

L’Ateneo di Messina da il via alla prima lezione in teledidattica

Il prof. Francesco La Rosa, ha tenuto, in via sperimentale, la prima lezione telematica di Sistemi di elaborazione e di informazione per gli studenti del CdL di Infermieristica.

Il rettore dell’Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, così come avvenuto ieri, per la prima seduta di laurea online, ha voluto porgere il suo saluto agli studenti, collegandosi alla piattaforma digitale.

La ricalendarizzazione delle altre lezioni e degli esami è in fase di elaborazione e sarà pubblicata non appena disponibile sul sito dell’Ateneo.

