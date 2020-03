Coronavirus, alla stazione di Reggio Calabria situazione tranquilla e sotto il controllo delle Forze dell’Ordine [FOTO LIVE]

8 Marzo 2020 13:26

Coronavirus, la Polizia sta sorvegliando gli arrivi dalle zone rosse alla stazione centrale di Reggio Calabria

A seguito del decreto emanato questa notte dal Governo in cui si dichiarava la chiusura della Lombardia e di altre 14 province per marginare il contagio di Coronavirus con le altre zone del Paese, la stazione di Milano è stata presa d’assalto di tanti meridionali che hanno deciso di scappare tornando a casa. Come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, la stazione centrale di Reggio Calabria al momento è quasi deserta e sul posto c’è la Polizia che controllerà i passeggeri in arrivo dalle zone rosse così come richiesto dalla Presidente della Calabria, Jole Santelli, che ha disposto un’ordinanza durissima con la quarantena obbligatoria per chiunque arrivi dal Nord.

Valuta questo articolo