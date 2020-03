Emergenza Coronavirus, appello degli agenti di commercio: “ordini in picchiata, sono necessari interventi urgenti”

7 Marzo 2020 15:36

Appello degli agenti di commercio:: “anche noi stiamo subendo le conseguenze negative dell’emergenza Coronavirus, sono necessari interventi urgenti”

Un appello per interventi urgenti a favore degli agenti di commercio: lo lancia la Fiarc, la federazione degli agenti e dei rappresentanti di commercio. “Anche noi – dice Antonino Marcianò, presidente nazionale di Fiarc – stiamo subendo le conseguenze negative dell’emergenza Coronavirus: i taccuini per gli ordini dei colleghi rimangono desolatamente vuoti. I nostri clienti sono le aziende e i negozi: se l’economia rallenta e i consumi diminuiscono, è inevitabile che anche gli ordini non si facciano o vengano rimandati. Abbiamo calcolato che dall’inizio dell’emergenza gli ordini siano diminuiti del 30/40% con punte più alte in alcuni settori come quello alimentare. Questo settore economico costituito da microimprese in gran parte ditte individuali trae la propria sostenibilità economica dalle entrate correnti costituite dalle provvigioni mensili. Il loro venir meno totale o parziale non può non venire a determinare una difficoltà nel quotidiano e, quindi, nella vita personale. E’ necessario intervenire sulla sostenibilità economica e finanziaria nel breve periodo in attesa che il “sistema Italia” riparta. Il prima possibile. Un primo e necessario intervento può vedere protagoniste le parti sociali e la Fondazione Enasarco nel “liberare” fondi del FIRR attraverso mirate “anticipazioni” del Fondo coerenti con la sostenibilità finanziaria della Fondazione e le necessità di breve periodo degli agenti a cui afferisce lo specifico accantonamento.

