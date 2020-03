Coronavirus a Reggio Calabria, le organizzazioni sindacali del settore bancario scrivono al Prefetto: “rischio di contagio in occasione del prossimo afflusso nelle agenzie bancarie per il pagamento delle pensioni”

26 Marzo 2020 14:29

Coronavirus a Reggio Calabria, le organizzazioni sindacali del settore bancario scrivono al Prefetto: “al fine di limitare quanto più possibile il rischio di contagio che nascerà da tali assembramenti, La preghiamo di disporre, presso le agenzie bancarie e Provincia, un presidio finalizzato al rispetto delle disposizioni Governative in materia”

Di seguito il testo della lettera inviata dalle organizzazioni sindacali del settore bancario di Reggio Calabria al Prefetto della città, relativa “all’aumento del rischio di contagio in occasione del prossimo afflusso generalizzato nelle agenzie bancarie per il pagamento delle pensioni”

Ill.mo Sig. Prefetto,

come OO.SS. del settore bancario Le scriviamo nella Sua qualità di responsabile dell’ordine pubblico per la città di Reggio Calabria e per la Provincia, al fine di portare alla Sua attenzione il concreto aumento del rischio di contagio da COVID-19 che, prossimamente, si creerà presso le aziende di credito della nostra città e di tutta la Provincia di Reggio Calabria. Infatti, nei prossimi giorni, vista la scadenza del pagamento delle pensioni, al di fuori delle agenzie bancarie di Reggio Calabria e Provincia si creeranno, inevitabilmente, degli assembramenti di clienti che vorranno accedere ai locali delle agenzie bancarie per poter effettuare le operazioni di prelevamento o pagamento ricadenti nel fine mese o inizio mese. Le recenti disposizioni previste da ABI e relative a tutte le banche associate, prevedono l’invito ai clienti delle aziende di credito ad accedere in banca, solo per compiere operazioni indifferibili e urgenti ed esclusivamente previo appuntamento. Tale modalità non risulta ancora ben assimilata dai clienti e pertanto, in coincidenza del pagamento delle pensioni e delle scadenze di fine mese, persiste il rischio concreto di assembramenti di persone fuori dalle agenzie bancarie, con conseguente aumento del rischio contagio da COVID-19. Dunque, al fine di limitare quanto più possibile il rischio di contagio che nascerà da tali assembramenti, La preghiamo di disporre, presso le agenzie bancarie di Reggio Calabria e Provincia, un presidio finalizzato al rispetto delle disposizioni Governative in materia.

Le segreterie provinciali

Fabi- First Cisl- Fisac Cgil- Uilca – Unisin

