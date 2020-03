Coronavirus a Reggio Calabria, Falcomatà: “segnali positivi, ma non abbassiamo la guardia. Acquistati macchinari elettromedicali per un valore di 120mila euro” [VIDEO]

23 Marzo 2020 16:15

Coronavirus a Reggio Calabria, Falcomatà annuncia importanti novità: il sindaco della Città Metropolitana chiude con un messaggio di speranza rivolto ai concittadini

“Inizia una settimana nella quale ci saranno importanti novità”, inizia così il consueto appuntamento social di Giuseppe Falcomatà. Il sindaco di Reggio Calabria nella diretta su Facebook ha annunciato che “arriveranno nei prossimi giorni i macchinari elettromedicali acquistati dalla Città Metropolitana” fondamentali per il GOM in questi giorni di lotta al Coronavirus. Si tratta di una spesa importante, per un valore totale di 120mila euro.

Falcomatà invita la popolazione a resistere, “noi reggini stiamo comprendendo l’importanza di rispettare le regole”. Per molte persone fragili però questa situazione di libertà limitata ha provocato problemi di natura psicologica: “grazie al dott. Franco Campolo (presidente dell’Ordine degli Psicologi, ndr), verrà fornito supporto telefonico a chi ne ha bisogno”, ha spiegato il primo cittadino.

“La città di Reggio Calabria ha subito nel corso della sua storia grandi momenti di difficoltà, ma è riuscita a superarli con grande senso di comunità. Lo stesso di comunità che stiamo riscoprendo in questi giorni. Guardiamo il futuro con speranza e coraggio. I dati degli ultimi giorni sono positivi, ma non dobbiamo abbassare la guardia”: ha concluso Falcomatà con questo messaggio di speranza.

