Coronavirus a Reggio Calabria, Falcomatà: “c’è gente che va al supermercato per un pacco di caramelle, serve buon senso. Al Sud la partita si gioca sulla prevenzione”

19 Marzo 2020 18:19

Coronavirus – Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà: “bisogna essere più responsabilità, al Sud il sistema non reggerebbe in caso di aumento dei contagi”

“A Reggio Calabria e al Sud la partita contro il Coronavirus ce la giochiamo sul piano della prevenzione”, inizia così il discorso Giuseppe Falcomatà in collegamento su La7 durante la trasmissione Omnibus. Il sindaco reggino ha spiegato che “il sistema non reggerebbe l’urto” in caso di un netto aumento dei contagi. “Soltanto limitando i contatti è possibile di conseguenza evitare il rischio di contagi. E questo si ottiene applicando restrizioni più severe rispetto al Dpcm emanato dal Governo. Qui ad esempio io – ha spiegato il primo cittadino – le passeggiate e le attività sportive all’aperto, ho chiuso piazze e vie di comunicazione se non per spostamenti necessari. Se per qualche settimana limitiamo la nostra libertà personale, nella consapevolezza che lo facciamo per la nostra salute e quella dei nostri cari, credo che ce la possiamo fare”.

A Reggio Calabria i controlli sono all’ordine del giorno: “noi svolgiamo controlli su tutto il territorio grazie alla presenza delle pattuglie di Polizia Locale e Carabinieri – ha poi continuato Falcomatà – . E’ chiaro che serve buon senso da parte della popolazione. I lavoratori più esposti, con cui ogni giorno sono in contatto, mi dicono che ancora oggi ci sono persone che vanno in banca per un semplice estratto conto, che prendono il bus per una passeggiata in città, che si recano al supermercato per comprare un pacco di caramelle. Tutte azioni che da decreto sono permesse, però cerchiamo di fare tutti uno sforzo in più”.

