Coronavirus a Reggio Calabria, l’appello di Delfino: “bene ha fatto la Corte d’Appello a sospendere gli sfratti e gli sgomberi delle famiglie”

18 Marzo 2020 22:30

Coronavirus a Reggio Calabria, Delfino: “bene ha fatto la Corte d’Appello a sospendere gli sfratti e gli sgomberi delle famiglie che in queste settimane si vedono sottoposti a questa misura”

“Esprimo soddisfazione per quanto fin ora si è fatto a livello governativo, regionale e comunale attraverso i decreti e le ordinanze mirate da una parte a rallentare il contagio e dall’altra al sostegno dei cittadini, degli imprenditori,dei commercianti e dei lavoratori in generale“. E’ quanto scrive in una nota il Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Demetrio Delfino. “La sinergia istituzionale fra enti – prosegue- inizia a dare i primi frutti anche a favore delle categorie disagiate come le tante famiglie che, per varie cause, hanno in corso sfratti, sgomberi e pignoramenti. Una misura che, se eseguita in questo particolare periodo,avrebbe posto queste famiglie, già disagiate, in una condizione disperata in quanto, sarebbe stato difficoltoso trovargli ospitalità altrove o comunque prestare loro assistenza materiale a causa dei rischi del Covid-19 e delle prescrizioni del Dpcm. Bene quindi ha fatto il Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria Dr. Luciano Gerardis a prendere atto di questa delicata situazione, che avrebbe esposto ad ulteriori rischi igienico sanitari la comunità e le famiglie in questione, valutando e firmando la sospensione di tutte le esecuzioni di sfratto,sgombero e pignoramento previste in queste settimane fino al miglioramento della situazione generale. Confortato della sensibilità,già più volte dimostrata, dal Presidente Gerardis verso gli ultimi lo ringrazio del provvedimento, firmato già il 10 Marzo scorso, provvedimento che allevia le sofferenze di tanti in un momento terribile della nostra storia”, conclude.

