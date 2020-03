Coronavirus: a Milazzo 280 persone in “quarantena” fiduciaria

10 Marzo 2020 19:56

280 persone in isolamento a Milazzo. Nessuno di loro risulta positivo al Coronavirus ma si tratta di un provvedimento precauzionale

Sono 280 le persone di Milazzo che si sono messe in isolamento obbligatorio fiduciario poiché provenienti dalle zone rosse del Nord Italia o perché entrate in loro contatto nell’ambiente familiare.

Nessuno di loro risulta positivo al Coronavirus ma si tratta di un provvedimento precauzionale.

Prevalentemente sono studenti universitari o docenti che vivono fuori sede.

Nello specifico 110 persone hanno dato comunicazione al Comune di Milazzo compilando il modulo messo a disposizione dall’Amministrazione e trasmettendolo via mail all’indirizzo mail autoisolamento@comune.milazzo.me.it

Altri hanno inviato fatto ricorso ad SMS al numero telefonico 3534056298, scrivendo, nel testo del messaggio, la parola “autoisolamento”.

Il numero complessivo di 280 persone quindi scaturisca dalla somma di coloro che hanno compilato il modulo (110) e il numero dei familiari (170) che vivono con l’autodenunciante e che quindi sono costretti pure alla quarantena.

Giova ricordare che chi non si autodenuncia rischia una denuncia in procura da parte degli organi preposti.

Milazzo: sospesi sino al 3 aprile i lavori del Consiglio Comunale

Il presidente Gianfranco Nastasi ha deciso di sospendere sino al 3 aprile i lavori del consiglio comunale dandone notizia al prefetto, alle forze dell’ordine, oltre che al sindaco e al commissario regionale Messina visto che all’ordine del giorno c’era la trattazione del Conto Consuntivo 2017.

Argomento questo che non è approdato neppure in Commissione visto che l’organo presieduto dal consigliere Antonio Foti che ieri mattina doveva riunirsi ha deciso di far slittare i lavori proprio a seguito della presa di posizione del presidente del civico consesso.

