Coronavirus a Messina: Terra di Gesù Onlus attiva un numero di emergenza

28 Marzo 2020 12:45

Emergenza coronavirus a Messina, Terra di Gesù onlus in prima linea: potranno essere dispensati farmaci o prestazioni specialistiche urgenti a pazienti che vivono il disagio

L’Unità Medica Terra di Gesù Onlus diretta dal dott. Francesco Certo, crea il Numero Povertà Sanitaria-Emergenza Coronavirus.

A partire dal 29 marzo tutti i giorni dalle ore 10 alle 17 si potrà telefonare al 3775298805 per segnalare casi di povertà sanitaria, legati alla crisi economica determinata dalla pandemia.

Potranno essere dispensati farmaci, o prestazioni specialistiche”urgenti”a pazienti che vivono il disagio.

Proseguono le attività dell’Associazione messinese con La Casa Famiglia della Misericordia di Camaro superiore, Il Centro Buon Pastore di Via Calvi (progetto Il Pane di tutti, Primavita) e lo Studio Medico Help Center della Stazione Centrale.

