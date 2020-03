Coronavirus a Messina, La Paglia precisa: “Dei 116 sciatori, 34 non si sono autodenunciati”

19 Marzo 2020 19:24

Il caso della comitiva di messinesi in vacanza in Trentino e contagiati dal coronavirus: secondo l’Asp di Messina su 116 non si sono autodenunciati in 34. La Paglia replica a De Luca: “il Sindaco non è organo sovraordinato al Direttore Generale di una Azienda Sanitaria”

Relativamente alle dichiarazioni del Sindaco di Messina “nel fare presente che il Sindaco non è organo sovraordinato al Direttore Generale di una Azienda Sanitaria”, l’ASP di Messina comunica di avere utilizzato nel comunicato emesso ieri la formula dubitativa in quanto si riservava di effettuare un ulteriore controllo sul portale regionale “CostruireSalute”, gestito dalla Protezione Civile Regionale.

“Dal riscontro è emerso che tra i 116 nominativi dell’elenco prodotto a questa Asp in data 18/3/2020 sono 34 i soggetti che non avrebbero comunicato i dati a nessuno dei due portali, mentre sono 17 quelli che avrebbero effettuato la comunicazione dopo qualche giorno; il condizionale ancora utilizzato è dovuto alla cautela che la fattispecie impone. Il servizio di epidemiologia dell’ASP di Messina sta effettuando le dovute indagini epidemiologiche assumendo i provvedimenti conseguenziali, come si evince dalla nota 35415 di oggi a firma del Dirigente UOS Epidemiologia“- si legge nella nota dell’Asp.

Valuta questo articolo