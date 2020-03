Coronavirus a Messina, il Papardo in prima linea contro il covid-19: ecco il nuovo reparto di Malattie Infettive [FOTO]

23 Marzo 2020 11:50

Al Papardo di Messina sono stati attivati 11 nuovi posti letto nel reparto sito nella ex struttura cosiddetta “Papardino” e 6 posti di terapia intensiva. L’intero reparto è dotato delle più moderne attrezzature per far fronte all’emergenza coronavirus

Una settimana di duro lavoro all’A.O. Papardo di Messina per mettere in cantiere il nuovo reparto di Malattie Infettive, così come voluto dalla Direzione Generale e Sanitaria.

Sorgerà in un’ala dell’Ospedale distante dagli altri reparti per garantire un protocollo di sicurezza indispensabile per il prosieguo dell’attività medica che si vuole preservare.

Sono stati attivati 11 nuovi posti letto nel reparto sito nella ex struttura cosiddetta “Papardino” e 6 posti di terapia intensiva. L’intero reparto è dotato delle più moderne attrezzature per far fronte all’emergenza da Covid-19.

Il nuovo reparto è dotato inoltre della tecnologia che permette la pressione negativa, onde evitare potenziali contagi all’esterno. Nelle prossime settimane saranno disponibili ulteriori posti di degenza Covid e di Terapia Intensiva.

“Siamo pronti a fare il nostro dovere, dichiara il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino, come stiamo già facendo. Da una parte nella cura dei pazienti ricoverati e che hanno contratto il covid-19, dall’altra per garantire l’analisi dei tamponi così come ci è stato richiesto dalla Regione per tutta la macro-area Sicilia orientale. Il nuovo polo di Malattie Infettive risulta essere una struttura all’avanguardia, nella speranza che i numeri andranno a decrescere dopo le misure di contenimento adottate dal governo. Restate a casa e non affollate il pronto soccorso, informate invece i vostri medici di famiglia e i numeri regionali dedicati all’emergenza. Un grazie va infine a tutti i medici e gli operatori sanitari impegnati in trincea a combattere il virus.”

