Coronavirus: a Licata sanificazione con i trattori degli agricoltori

18 Marzo 2020 07:32

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – I trattori degli agricoltori per sanificare le strade di Licata, grosso centro del’agrigentino. E’ quanto deciso dal sindaco Giuseppe Galanti. “L’Amministrazione Comunale sempre operativa sul fronte della lotta al Coronavirus – spiega – Sono stati acquistati altri 4.000 litri di igienizzante e da stasera la sanificazione viene eseguita anche con i trattori degli agricoltori”. Nel frattempo, è iniziata la distribuzione dei farmaci a domicilio ai non autosufficienti. Sono finora tre le persone denunciate perché trovate per strada senza motivo.

Valuta questo articolo