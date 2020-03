Coronavirus a Messina, 50enne ricoverato al Papardo positivo al primo tampone: tornava dalla vacanza in Trentino con la comitiva, scatta la quarantena per tutti 

16 Marzo 2020 19:25

Possibile nuovo caso di coronavirus a Messina, 50enne ricoverato al Papardo: l’uomo è risultato positivo al primo tampone, scatta la quarantena per la comitiva di messinesi con cui è stato in vacanza in Trentino

Cresce la preoccupazione a Messina per un nuovo possibile caso di coronavirus. Un cinquantenne, attualmente ricoverato al Papardo, è risultato positivo al primo test per il covid-19. Come da prassi, il risultato del test dovrà essere confermato con ulteriori accertamenti sanitari. L’uomo lo scorso 7 marzo avrebbe fatto rientro da una vacanza sulla neve a Madonna di Campiglio, organizzata in comitiva. Alla settimana bianca avrebbero preso parte anche una quarantina di messinesi. Per tutti loro adesso scatta la quarantena.

Già nei giorni scorsi alcuni componenti del gruppo si sarebbero sottoposti all’ isolamento fiduciario. Altri- riferisce il sindaco di Messina- fino a qualche giorno avrebbero continuato ad uscire da casa, qualcuno sarebbe andato anche a giocare a tennis. “Faremo tutti gli accertamenti del caso. Non faremo sconti a nessuno e, se sarà il caso, procederemo con le denunce”- ha detto il sindaco De Luca durante la diretta fb delle 19.

