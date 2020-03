Coronavirus, nuova vittima a Reggio: è il 4° morto in città, 11° della Calabria [DATI]

24 Marzo 2020 16:52

Nuovo decesso per coronavirus in Calabria. Nel primo pomeriggio un uomo e’ deceduto nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. La persona deceduta era ricoverata da qualche giorno nel reparto di pneumologia del nosocomio. E’ la quarta vittima per il coronavirus in riva allo Stretto. Come negli altri casi l’uomo, al momento del ricovero, presentava un quadro clinico estremamente grave. I sanitari del nosocomio reggino hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte senza pero’ riuscirci. Non si conoscono, al momento, altri particolari.

