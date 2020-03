Coronavirus, 3ª vittima in Calabria: è un uomo di Crotone che aveva diverse patologie. Boom di casi nella città pitagorica, gli ultimi aggiornamenti

19 Marzo 2020 15:40

Coronavirus: decesso in ospedale a Crotone, salgono a 3 i morti in Calabria

Sale a tre il numero dei morti per coronavirus in Calabria. Dopo i decessi registrati a Montebello Jonico (Reggio Calabria) e Rende (Cosenza), questa mattina prima vittima del coronavirus anche a Crotone. Un uomo e’ deceduto questa mattina nel reparto Covid19 dell’ospedale civile San Giovanni di Dio, dove era giunto nel pomeriggio di ieri in condizioni critiche. La notizia del decesso e’ stata confermata dal direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria Antonio Belcastro. Nelle stesse ore a Crotone ci sarebbe stata anche un’impennata di persone che all’esito dei tamponi sono risultate positive al virus. L’uomo deceduto in ospedale, a Crotone, aveva 65 anni. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, l’uomo soffriva da tempo di alcune patologie ed era stato ricoverato, in gravi condizioni, nel pomeriggio di ieri.

