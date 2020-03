Emergenza Coronavirus, oltre 10 mila morti nel Mondo: negli Stati Uniti contagi raddoppiati in un solo giorno

20 Marzo 2020 09:29

Emergenza Coronavirus, oltre 10 mila morti nel Mondo: in Cina solo casi “importati”. In USA contagi raddoppiati in 24 ore

Prosegue l’emergenza Coronavirus nel Mondo: sono oltre 10 mila le persone morte a causa della pandemia. La situazione in Europa e negli Stati Uniti è sempre più difficile: il bilancio delle vittime in Italia (3.405) ha superato ieri quello della Cina continentale (3.200). Seguono per numero di decessi l’Iran (1.284) e la Spagna (833). I contagi negli Stati Uniti hanno superato i 13mila, all’inizio del mese erano meno di 100. Notizie positive dalla Cina: Wuhan, il focolaio della pandemia del Coronavirus, non ha riportato nuovi contagi per il secondo giorno consecutivo.

Valuta questo articolo