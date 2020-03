Coronavirus: Stati Uniti primo paese al mondo per contagi, anche la Nuova Zelanda in lockdown

27 Marzo 2020 09:31

Coronavirus: aumentano i casi importati in Cina, anche la Nuova Zelanda in lockdown, Usa primo paese al mondo per contagi

Dilaga l’epidemia di Coronavirus nel Mondo. Gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di casi al mondo (86 mila contagi). In Cina i casi di coronavirus registrati giovedì sono stati 55, di cui 54 importati e uno interno. La Corea del Sud ha registrato 91 nuovi casi nella giornata di ieri in calo sui 104 del giorno precedente. La Nuova Zelanda ha confermato altri 85 casi di Coronavirus: il premier ha annunciato lo stato di emergenza e messo in lockdown l’intero Paese.

