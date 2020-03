Coronavirus, controlli sullo Stretto: pochi passeggeri in arrivo a Messina

20 Marzo 2020 14:00

Le Forze dell’Ordine presidiano la Rada San Francesco, il porto di Tremestieri e il terminal bus alla stazione di Messina

A Messina non è ancora arrivato l’esercito, ma proseguono serrati i controlli sui passeggeri che attraversano lo Stretto. Le forze dell’ordine sono in prima linea: alla rada San Francesco stamattina i passeggeri giunti da Villa San Giovanni sono stati controllati dal personale medico ed erano presenti la Protezione Civile, gli agenti di Polizia e i militari della Guardia di Finanza. La Polizia presidia anche il terminal dei bus alla stazione e il porto di Tremestieri. Ai traghetti della Caronte stamattina alle 8 i viaggiatori non erano molti ed erano circa una quarantina di viaggiatori sulla corsa di Blujet delle 12 per Villa e Reggio. Ieri sera il presidente Musumeci ha chiarito che le corse sono quattro al giorno, andata e ritorno da Villa San Giovanni e altrettante da Reggio Calabria per Messina.

