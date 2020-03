Maxi controlli nella notte a Messina, alta tensione in caserma: giovane fermato chiama i rinforzi, arrivano i familiari ed esplode il caos

1 Marzo 2020 18:22

Il bilancio della notte di controlli a Messina: caos in caserma, tre denunce per minacce, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e interruzione di pubblico servizio

La Polizia Municipale di Messina intensifica i controlli e le attività di viabilità, sicurezza urbana e polizia specialistica. È cominciata subito con una serie di interventi di sequestro l’attività della Polizia Municipale servizio polizia specialistica commerciale di sabato 29 febbraio, al comando del Commissario Giovanni Giardina e con il coordinamento dell’Assessore Musolino.

Blitz sul viale San Martino

Sul viale San Martino, infatti, sono stati eseguiti i sequestri della merce abusivamente posta in vendita da parte di tre venditori ambulanti che, privi di qualsivoglia titolo autorizzatorio, esercitavano il commercio su area pubblica. L’attività è proseguita poi nella zona del centro cittadino, dove sono stati sottoposti ad accertamenti 5 pubblici esercizi al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di sorvegliabilità.

Gli agenti hanno anche eseguito un provvedimento del Questore di inibizione di attività danzante emanato a seguito di una accerta attività di ballo illecita.

Proseguono anche i controlli contro le occupazioni abusive di suolo pubblico e, nell’ambito di tale attività, sono state accertate tre occupazioni abusive di suolo pubblico mentre per un’altra attività commerciale, già ammonita in precedenza, e’ scattata la denuncia di penale di cui agli art. 633 e 639 bis del c.p. per occupazione di suolo pubblico.

Controlli al Duomo

Lotta dura anche contro il disturbo della quiete pubblica: nel corso della notte tra il 29 febbraio e l’1 marzo è stata fermata sulla via Cesare Battisti un’autovettura con impianto stereo alterato, c.d. fracassone. Il conducente sorpreso ad utilizzare l’impianto a volume molto alto è stato denunciato per disturbo alla quiete pubblica e la strumentazione e’ stata posta sotto sequestro.

Caos in caserma

Servizi preventivi sono stati effettuati in piazza Duomo, piazza Cairoli, piazza Unione d’Italia, piazza Catalani e via Cesare Battisti. È proprio in quest’ultima via durante un’attività finalizzata alla verifica dello stato di salubrità dei conducenti provenienti da esercizi pubblici, è stato sottoposto a controllo il conducente di un’autovettura.

Da controlli incrociati è emerso che la persona conduceva il proprio veicolo con patente sospesa tanto che si è proceduto ad accompagnarlo presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale dove il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo ed il conducente verbalizzato e segnalato alla Prefettura di Messina.

È proprio in questa fase che si è verificato il fatto più grave in quanto, dovendo dare in affidamento il mezzo ad una persona munita di regolare patente, il soggetto fermato ha contattato i propri familiari che sopraggiungevano nei locali della Polizia Municipale e, resisi conto della gravità del fatto accertato dalla polizia locale, sono andati in escandescenze danneggiando parti di arredi dei locali, minacciando e oltraggiando ripetutamente i verbalizzanti e rifiutando di declinare generalità. Nel corso delle procedure i soggetti intervenuti a sostegno del parente fermato tentavano più volte di allontanarsi dal reparto unitamente al mezzo fermato, proprio al fine di evitare il sequestro. Sul posto, per contenere la rabbia dei tre soggetti nonché di altri loro familiari che avevano preso d’assedio la sezione nel tentativo di impedire i controlli in atto, è stato chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine che sono intervenute prontamente. Dopo circa un’ora la situazione è tornata alla quasi normalità, il veicolo è stato sequestrato mentre i tre soggetti sono stati deferiti all’autorita’ giudiziaria per una serie di reati, che vanno dalle minacce e oltraggio a pubblico ufficiale a rifiuto di generalità e interruzione di pubblico servizio. Durante tutte le operazioni è stata usata, per la prima, la body cam in dotazione alla sezione di Polizia Specialistica che ha registrato tutte le fasi del fermo e le azioni poste in essere sia dal soggetto fermato che dai parenti intervenuti a suo sostegno. Le immagini verranno consegnate alla Autorità Giudiziaria e, proprio in relazioni alla gravità dei fatti accaduti, si attendono ulteriori provvedimenti.

Controlli nelle strade della movida

Ieri notte è stato assicurato anche il Servizio viabile movida, coordinato da Comm. La Rosa con Isp.P. Villari e gli Agenti Tripodo, e Roberti. Sono state controllate 40 autovetture e 48 persone controllate, sono stati elevato n. 16 verbali per violazioni al CDS, eseguite 7 rimozioni e, in totale, sono stati decurtato n. 6 punti patente.

Il Nucleo di PG della Polizia Municipale ha assicurato il servizio nell’ambito dei servizi coordinati dal Questore per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e baby gang, svolgendo attività di prevenzione mediante l’identificazione di 100 soggetti nelle immediate vicinanze della Galleria Vittorio Emanuele.

Infine non si arresta la lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti, tanto che nella notte sono stati elevati ben 20 verbali per inosservanza dell’ ordinanza 261/16 e 232/18 con sanzioni da 450 a 600 euro ciascuna.

