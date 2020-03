Coronavirus, controlli a raffica in Calabria: migliaia di denunce

14 Marzo 2020 15:09

Emergenza coronavirus, ecco i dati dei controlli in Calabria

Le Prefetture calabresi continuano ad essere impegnate nell’attivita’ di coordinamento e monitoraggio necessarie per l’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Questi i dati dei controlli svolti nelle giornate del 12 e 13 marzo in Calabria: 11.604 persone controllate; 531 persone denunciate all’Autorita’ giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorita’) del codice penale; 15 persone denunciate all’Autorita’ giudiziaria ai sensi degli articoli 495 (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identita’ o su qualita’ personali proprie o di altri) e 496 (false dichiarazioni sulla identita’ o su qualita’ personali proprie o di altri) del Codice penale; 5174 esercizi controllati; 23 titolari di esercizi commerciali denunciati ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale. Nella giornata del 13 marzo, invece, questi i dati del controllo in regione: 7584 persone controllate; 386 persone denunciate all’Autorita’ giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorita’) del codice penale; 13 persone denunciate all’Autorita’ giudiziaria ai sensi degli articoli 495 (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identita’ o su qualita’ personali proprie o di altri) e 496 (false dichiarazioni sulla identita’ o su qualita’ personali proprie o di altri) del Codice penale; 3332 esercizi controllati; 5 titolari di esercizi commerciali denunciati ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

