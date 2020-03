Reggio Calabria, controlli anti-coronavirus: a Sant’Eufemia d’Aspromonte i carabinieri arrestano un uomo per resistenza a pubblico ufficiale [VIDEO]

14 Marzo 2020 22:09

A Sant’Eufemia d’Aspromonte i carabinieri hanno arrestato un uomo che ha opposto resistenza durante i controlli anti-coronavirus

Proseguono i controlli nella Città Metropolitana di Reggio Calabria da parte delle forze dell’ordine, per far sì che il decreto ministeriale volto a frenare la diffusione del Coronavirus venga rispettato dai cittadini. A Sant’Eufemia d’Aspromonte i carabinieri hanno arrestato un uomo che ha opposto resistenza. I fatti, in parte registrati da un video amatoriale che ci è stato inviato nella posta di redazione come caso di abuso di potere, sono avvenuti in pieno giorno. Nel video si vede solo la colluttazione finale, a seguito della quale è avvenuto l’arresto.

Le immagini, diventate quasi virali sui social e pubblicate anche su canali Instagram, hanno fatto inizialmente pensare ad un eccessivo e ingiustificato uso della forza da parte dei militari operanti, ma in base a quanto apprende la redazione di StrettoWeb da fonti delle forze dell’ordine l’uomo tratto in arresto si sarebbe dato alla fuga alla vista dei carabinieri, per poi reagire in maniera violenta quando i militari lo hanno raggiunto. Si è reso dunque necessario l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Purtroppo il periodo che stiamo vivendo è molto concitato e confuso, e spesso la tensione palpabile porta ad amplificare e ad esasperare le reazioni da parte di tutti. Quanto accaduto a Sant’Eufemia è solo uno dei tanti episodi che dovrebbero indurci tutti a rispettare quanto previsto dal Dpcm dell’11 marzo 2020, per una questione di salute e di ordine pubblico.

