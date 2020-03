Conte nomina Domenico Arcuri “Commissario Straordinario al Coronavirus”: l’ad di Invitalia è di Reggio Calabria

11 Marzo 2020 22:19

Coronavirus, il nuovo Commissario Straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri è di Melito Porto Salvo

Pochi minuti fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato la nomina di Domenico Arcuri a commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus: “Si occuperà di potenziare la risposta delle strutture ospedaliere all’emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà ampio potere di deroga e lavorerà soprattutto per la produzione e la distribuzione di attrezzature per terapia intensiva e sub intensiva. Avrà il potere di creare nuovi stabilimenti per la produzione di queste attrezzature e per sopperire alle carenze riscontrate e si raccorderà con il capo della protezione civile Borrelli“.

Chi è Domenico Arcuri, Commissario Straordinario all’emergenza Coronavirus

Domenico Arcuri è nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 10 Luglio 1963, ed è Amministratore Delegato di Invitalia dal 2007.

Dopo la laurea in Economia e Commercio alla Luiss nel 1986, ha iniziato a lavorare all’IRI nella Direzione pianificazione e controllo, dove si è occupato delle aziende del gruppo operanti nei settori delle telecomunicazioni, dell’informatica e della radiotelevisione.

Nel 1992 è passato in Pars, joint venture tra Arthur Andersen e GEC nel settore della consulenza ad alto contenuto tecnologico, diventandone nel 1994 Amministratore Delegato.

Nel 2001 è il partner responsabile italiano “Telco, Media e Technology” di Arthur Andersen, poi acquisita da Deloitte.

Dal 2002 è partner in Deloitte e dal 2004 è Amministratore Delegato di Deloitte Consulting e membro del board europeo del network.

In Deloitte Consulting ha realizzato un importante turnaround, riposizionando l’azienda nel settore della consulenza alle grandi aziende ed alle pubbliche amministrazioni e restituendole profili di visibilità e redditività.

Come Amministratore Delegato di Invitalia, confermato per la terza volta ad agosto 2013, ha elaborato e realizzato, su mandato del Governo, il piano di riorganizzazione, rilancio e sviluppo dell’Agenzia, ora partner strategico in grado di accompagnare, anche come centrale di committenza, i programmi di investimento delle Amministrazioni centrali e locali.

Invitalia oggi gestisce tutte le misure agevolative dello Stato per le imprese e le start up innovative, dagli incentivi del Contratto di Sviluppo a Smart&Start Italia e gli interventi per la reindustrializzazione di aree di crisi, per le quali Invitalia è Advisor del Ministero dello Sviluppo Economico e soggetto attuatore degli Accordi di programma.

