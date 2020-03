Consiglio regionale della Calabria, parte ufficialmente la nuova legislatura [LIVE]

26 Marzo 2020 10:26

Consiglio regionale della Calabria, a due mesi dalle elezioni e vari rinvii l’Assemblea si riunisce per la prima volta per procedere all’insediamento e all’elezione dell’Ufficio di presidenza

Finalmente (alle ore 10:30) si riunisce il consiglio regionale della Calabria a due mesi dalle elezioni. I lavori furono rinviati già in due occasioni per l’emergenza coronavirus: una prima volta lo scorso 8 marzo, su richiesta della presidente della Regione condivisa da tutte le forze politiche, e poi il 17 marzo in seguito alla presentazione di una richiesta di sconvocazione firmata da 18 consiglieri di maggioranza. Tutti i presenti nell’aula consiliare porteranno guanti e mascherina. Inoltre, è stata introdotta anche la possibilità di partecipazione in modalità telematica per i consiglieri regionali che si dovessero trovare in quarantena.

