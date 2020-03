Blocco del conferimento dei rifiuti, Tassone con i sindaci del vibonese: “Santelli e De Caprio prendano posizione”

24 Marzo 2020 16:05

“In questo momento di eccezionale emergenza non posso che essere accanto ai sindaci dell’Ato di Vibo che hanno dovuto subire il blocco del conferimento dei rifiuti determinato dal direttore dell’Ato di Catanzaro. È una situazione inaccettabile che impone azioni urgenti da parte dei vertici regionali”. Il consigliere regionale Luigi Tassone chiama in causa la presidente della Regione Jole Santelli e l’assessore all’Ambiente Sergio De Caprio invitandoli a “far rispettare l’ordinanza emanata a tutela della salute pubblica” e rileva “la necessità di superare immediatamente questo problema”. “È inspiegabile – sottolinea Tassone – che, a dispetto della delicatissima fase storica, anziché agire con senso di responsabilità, si cerchi di impedire il conferimento non solo ai Comuni inadempienti ma anche a quelli che hanno cominciato a regolarizzare la propria posizione. L’emergenza sanitaria dovrebbe imporre delle facilitazioni, non delle complicanze e, invece, assurdamente si amplificano le difficoltà. Da ex sindaco – aggiunge Tassone – capisco cosa significhi non poter conferire, soprattutto adesso: per questo non possono che schierarmi senza se e senza ma dalla parte di chi lavora per garantire condizioni di vivibilità alla popolazione. Santelli e De Caprio – conclude – non possono rimanere indifferenti al grido dei rappresentanti delle comunità locali, devono invece agire con solerzia per rendere possibile questo servizio”.

