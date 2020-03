Concorso pubblico per l’ammissione di 930 allievi Marescialli della Guardia di Finanza [INFO e DETTAGLI]

3 Marzo 2020 22:32

Concorso pubblico per l’ammissione di 930 allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020-2021

Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale n. 18 del 03 marzo 2020 – con Determina del Comandante Generale della Guardia di Finanza è stato indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 930 allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2020-2021.

I posti disponibili sono così ripartiti nel bando di concorso:

● a) 860 sono destinati al contingente ordinario di cui:

1) – 15 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

2) – 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

● b) 70 sono destinati al contingente di mare di cui:

1) – 15 per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);

2) – 20 per la specializzazione «nocchiere» (NCH);

3) – 30 per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM);

4) – 5 per la specializzazione «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC).

Dei 30 posti disponibili per il contingente di mare – specializzazione «tecnico di macchine», 7 sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorità di cui all’art. 2, comma 4, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero dalle prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato. A parità di grado, è prevalente l’anzianità di servizio e, a parità della stessa, la maggiore età.

La specializzazione “motorista navale” deve essere posseduta alla data di scadenza dei termini di cui all’art. 3, commi 1 e 6, e conservata fino all’ammissione al corso di formazione. La partecipazione al concorso per 30 posti disponibili per il contingente di mare – specializzazione “tecnico di macchine, non è ammessa per più di due volte. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.

Possono partecipare al concorso – ove in possesso dei requisiti e condizioni per l’ammissione -:

● a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;

● b) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il diciassettesimo anno di eta’ e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età;

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi. Tutti i candidati devono possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2019/2020. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata, esclusivamente mediante procedura telematica, entro le ore 12,00 del 03 aprile 2020.

Per ulteriori, complete informazioni riguardo modalità di presentazione della domanda di partecipazione, prove di esami, riserve, requisiti richiesti gli interessati possono consultare il Bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale.

