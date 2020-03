Classifica città sostenibili, Trento top in Italia: Reggio Calabria terza tra le calabresi, Crotone all’ultimo posto

3 Marzo 2020 17:18

Smart City Index 2020 di Ey ha stilato una nuova classifica sulle città più sostenibili d’Italia: Trento al 1° posto, Crotone all’ultimo. Ecco la posizione di Reggio Calabria

E’ Trento la città più sostenibile d’Italia. E’ quanto rileva lo Smart City Index 2020 di Ey, secondo cui le città italiane sono sempre più sostenibili, ma aumenta il divario tra le città del nord con quelle del sud. Le città metropolitane settentrionali sono sempre ai vertici e Milano è la prima città italiana per mobilità condivisa. Nello specifico nel 2019 ci sono state oltre 3.000 auto in sharing e 4.800 biciclette. A livello nazionale, negli ultimi quattro anni le auto elettriche e ibride sono incrementate del 259% . La classifica Smart City Index 2020 ci dice che nella top 5 ci sono Torino, Bologna, Mantova e Milano. Il capoluogo lombardo ha “eliminato” oltre 100.000 veicoli dalla città negli ultimi dodici mesi. Bene città medie come Bolzano, Brescia, Bergamo, Pordenone e Ferrara, che sono inserite fra le prime 20. Ventesima Firenze, mentre Roma è solo al 78° posto dopo Napoli (62). Molto vicina Reggio Calabria, che è 68ª. Chiudono agli ultimi posti la graduatoria L’Aquila (107), Catania (108) e Crotone (109).

Città sostenibili: in Calabria la migliore è Cosenza, terza invece Reggio

Per trovare la prima città calabrese bisogna scorrere la lista fino al centro della classifica. La più alta è Cosenza che occupa il 56° posto, seguita da Catanzaro che si trova al 65° posto. La città metropolitana di Reggio Calabria occupa il 68° posto, mentre nei bassi fondi Vibo Valentia è al 100° posto. Infine, come detto in precedenza, Crotone è il fanalino di coda nazionale al 109° posto. Nonostante il gap tra nord e sud, è chiaro che da diversi anni le città italiane si stanno evolvendo in maniera sensibile verso la sostenibilità, attivando diverse iniziative per essere a basso impatto ambientale, favorire la mobilità sostenibile e ridurre fenomeni come l’inquinamento atmosferico. Secondo quando evidenzia il report, gli indicatori ci informano di come sono cresciuti in maniera esponenziale le città sostenibili soprattutto le città metropolitane di Milano, Torino, Bologna, o nelle città medie del Nord.

