Gelato Cesare, ecco un nuovo dessert ‘fai da te’: la fresca ricetta del Frozen Yogurt [VIDEO]

21 Marzo 2020 18:11

I consigli di Gelato Cesare e Davide De Stefano: la video ricetta per preparare il Frozen Yogurt, un gustoso dessert da consumare per merenda o dopo cena

L’emergenza Coronavirus sta obbligando gli italiani a trascorre più tempo in casa, ma da questi momenti difficili si può anche trarre il lato positivo. Dimenticato per qualche settimana lo stress da lavoro, adesso si può dedicare qualche ora in più alla famiglia. Lo ha ripetuto ancora una volta il nostro amico Davide De Stefano, titolare di Gelato Cesare, che dopo il successo riscontrato con l’ultima ricetta del sorbetto alla fragola, ha lanciato sui social un nuovo video, consigliando a tutti i suoi fan di dedicarsi in questi giorni alla realizzazione di golosi piatti fatti in casa.

Mettendo sempre in evidenza gli hashtag #iorestoacasa e #andràtuttobene, Davide ha svelato una nuova deliziosa ricetta: ecco di seguito gli ingredienti e la spiegazione video su come realizzare il Frozen Yogurt. Siamo sempre molto attenti a seguire le sue chicche, il nostro consiglio è di sperimentare e mettere in pratica i consigli dell’esperto per imparare magari a preparare un gustoso dessert da consumare per merenda o dopo cena.

La ricetta del Frozen Yogurt

Ingredienti:

250 gr di yogurt magro

150 gr di latte

100 gr di zucchero

2parti di ghiaccio 1 di sale

200gr di sale 400gr di ghiaccio all’incirca

