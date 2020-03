“Cercare la bellezza nelle piccole cose quotidiane”: il videomessaggio di Vip Messina

Il video di Vip Messina, l’ associazione di clownterapia specializzata nel regalare sorrisi

Cercare la bellezza nelle piccole cose quotidiane. È il messaggio che l’associazione di clownterapia Vip Messina lancia ai cittadini per affrontare al meglio queste giornate in cui, più che mai, è necessario restare a casa. Un invito guardare e con occhio diverso tutto quello che fa parte del quotidiano e delle nostra mura domestiche e, perché no, a farsi travolgere dall’ottimismo e dalla positività. Ecco il video: