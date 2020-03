Caso Creazzo, Sansonetti: “Tutte le intercettazioni usate per incastrarlo sono innocue. Non ho capito il reato: concorso esterno in scopelliteria?”

1 Marzo 2020 13:15

Di scandali usati per “far male a qualcuno e non ad altri. A prescindere dalla distinzione tra colpevoli e innocenti” parla Piero Sansonetti in un illuminante editoriale

Uno scandalo servito a “far male a qualcuno e non ad altri. A prescindere dalla distinzione tra colpevoli e innocenti“. Questo pensiero messo nero su bianco da Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista in merito a quello che è stato definito ‘scandalo Consip – Fatto‘, dovrebbe far riflettere molti, soprattutto in questo momento, soprattutto in Calabria e soprattutto in merito alle decine di arresti di pochi giorni fa che hanno letteralmente scosso la comunità di Sant’Eufemia d’Aspromonte. A finire ai domiciliari, tra gli altri, anche il sindaco e neo eletto consigliere regionale Domenico Creazzo, che fino a qualche giorno fa era considerato da più fronti una figura promettente della politica calabrese. Ma tornando alla frase di Sansonetti, il giornalista l’ha formulata appunto in merito all’affare Consip – Travaglio. Una questione sulla quale si cerca di fare luce. Ed è proprio ragionando su questa vicenda che Sansonetti parla anche dei fatti accaduti in Calabria. Non perché i due episodi siano in qualche modo collegati tra loro, ovviamente, ma per via delle dinamiche simili.

“Ho trovato un articolo (sul Fatto online, ndr) che riguardava l’ondata di arresti compiuta pochi giorni fa dalla Procura di Reggio Calabria – scrive Sansonetti -, nella quale è incappato anche un consigliere di Fratelli d’Italia, un certo Mimmo Creazzo. Nell’articolo si fa vasto uso di intercettazioni che dimostrerebbero che Creazzo è colpevole – colpevole di commercio di voti mafiosi -, non solo, che è colpevole anche Peppe Scopelliti. Scopelliti in realtà è detenuto da un paio d’anni e non si capisce come avrebbe potuto procurare voti mafiosi a Creazzo. L’unica intercettazione che lo riguarda è una intercettazione al fratello di Creazzo, il quale parla di spostamento di ex scopellitiani verso Creazzo. Non ho capito bene di che reato si tratti. Credo di concorso esterno in scopelliteria. Tutte le intercettazioni usate per incastrare Creazzo e rendere evidente che ha preso voti mafiosi sono intercettazioni di frasi sparse e piuttosto innocue pronunciate da suo fratello. In nessuna intercettazione c’è una affermazione compromettente di Creazzo consigliere“.

Una considerazione, quella di Sansonetti, che dovrebbe far riflettere i troppi che, in questo momento di confusione politica e sociale, stanno cercando di anticipare e portare processo e giudizi fuori dai tribunali, condannando a prescindere e senza far riferimento, come invece spiega benissimo Sansonetti, al tipo di intercettazioni che dovrebbero deporre a sfavore di Creazzo. Non esiste un concorso esterno in Consip nel caso di Travaglio come non esiste un concorso esterno in scopelitteria. Ma Domenico Creazzo sembra essere ai domiciliari proprio per questo.

Valuta questo articolo