Coronavirus a Messina, il drammatico appello dalla casa di riposo “Come d’Incanto”: “C’è gente che non respira, rischiano di morire sotto ai nostri occhi” [VIDEO]

24 Marzo 2020 18:48

Il videomessaggio dalla casa di riposo di via I Settembre a Messina: “Aiutateci, non sappiamo più come fare”

Drammatico appello degli operatori della casa di cura di via I Settembre “Come d’Incanto”. Gli operatori, in un video diffuso sui social, denunciano una situazione drammatica, sono stremati. Gli assistenti e i degenti non hanno più dispositivi di protezione per affrontare l’emergenza, dopo ripetuti appelli all’ASP. Nella struttura ormai è quasi certo i casi di coronavirus siano di più di quelli accertati finora. “La situazione è critica, abbiamo cinque emergenze, cosa dobbiamo fare? I trasferimenti in ospedale avvengono a passo di formica, perchè c’è solo un’ambulanza. Non ce la facciamo più, non abbiamo mezzi. Abbiamo fatto i tamponi, nessuno ci garantisce sicurezza per la nostra vita“. Gli operatori chiedono che tutti i positivi vengano trasferiti al più presto e che lo stabile venga sanificato. “La gente rischia di morirci sotto agli occhi”.

