“Caro papà, non scappo da Milano. Ti amo e per questo ho deciso di starti lontana”, fa il giro del web il messaggio di una ragazza calabrese

9 Marzo 2020 17:01

E’ diventato virale il messaggio di una ragazza calabrese: “caro papà, ti amo talmente tanto che ho deciso di starti lontata”

Ha deciso di restare al Nord, senza farsi prendere dal panico come suoi tanti coetanei. L’emergenza coronavirus ha generato paura in molti italiani, che in queste ore hanno deciso di abbandonare le abitazione del Nord e tornare nelle proprie città di origine al Sud. “Caro papà, In queste ore tutti stanno scappando da Milano per raggiungere i loro cari giù. Io non l’ ho fatto”. è il messaggio social che la calabrese Katya Imbalzano ha scritto al padre e sta adesso facendo il giro del web. “Non pensare che non ti ami. Ti amo talmente tanto che ho deciso di starti lontana. Mi dici che stai bene e stai prendendo tutte le precauzioni necessarie e va bene così.Ti amo a distanza”.

Valuta questo articolo