27 Marzo 2020 23:10

Reggio Calabria: è morto Carmelo Regolo. Il ricordo di Giuseppe Agliano: “il leone ha smesso di combattere”

E’ deceduto nella giornata di oggi il giornalista di Reggio Calabria, Carmelo Regolo. Il ricordo commosso di Giuseppe Agliano: “il leone ha smesso di combattere. Ciao Carmelo, le innumerevoli telecronache e i servizi sportivi che negli anni hai realizzato per quasi tutte le discipline ci ricorderanno sempre la tua professionalità, il tuo garbo e la tua generosa disponibilità. Anche a nome della famiglia ASI, esprimo sensi di profondo cordoglio alla famiglia e, in particolare al caro Nino, che a causa delle attuali restrizioni sanitarie, trovandosi fuori Reggio per lavoro, non potrà nemmeno dare l’ultimo bacio al suo Papà“, conclude.

