Coronavirus, cardiologo di Siracusa positivo al test: chiuso il reparto dell’Umberto I, tampone per medici e infermieri

16 Marzo 2020 18:54

Medico di Siracusa positivo al coronavirus, l’Asp è riuscita a ricostruire la mappa dei contatti che dovranno sottoporsi al tampone

Tra i pazienti affetti da coronavirus a Siracusa c’è anche un cardiologo dell’ospedale Umberto I. Il medico è risultato positivo al test del tampone e come da prassi il reparto del nosocomio è stato sottoposto a sanificazione. L’Asp è riuscita a ricostruire la mappa dei contatti stretti e nel reparto in cui operava il medico sono stati sospesi i nuovi ricoveri. Medici e infermieri del reparto e tutte le persone entrate in contatto con lui si sottoporranno al tampone. Le condizioni del medico non desterebbero particolare preoccupazione. In Sicilia ad oggi si contano 213 casi di contagio da coronavirus. Il bilancio è di tre vittime. A Siracusa si contano 21 contagiati, di cui otto sottoposti a ricovero.

