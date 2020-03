Carceri devestate dai detenuti: “le restrizioni per il coronavirus non centrano, ecco la vera causa della protesta”

10 Marzo 2020 20:15

Coronavirus, continuano i momenti di tensione nelle carceri italiane: “ecco il vero motivo delle proteste”

E’ stata una notte di tensione al carcere della Dozza di Bologna. In seguito alla rivolta messa in atto ieri da un gruppo di detenuti, non sono cessati gli scontri all’interno del carcere e sarebbero inoltre stati dati alle fiamme alcuni mezzi della polizia penitenziaria. Secondo quanto ha spiegato il sindacato, ci sarebbero stati lanci di pezzi di cemento e insulti agli agenti e al personale della struttura, e in mattinata sono riprese le trattative per tentare di porre fine alla protesta.

Alcuni detenuti, poi, sono anche saliti sul tetto impugnando striscioni con scritto “indulto”, “amnistia subito” e “vogliamo i nostri diritti”. “E’ emersa la vera ragione della protesta – spiega all’AdnKronos Giovanni Battista Durante, segretario generale del Sappe – che non riguarda le restrizioni e il pericolo virus. E’ stato sfruttato il momento per creare caos e chiedere amnistia e indulto”.

