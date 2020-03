Coronavirus, alta tensione nel carcere Ucciardone a Palermo. Sventato tentativo di evasione, agenti in tenuta antisommossa

9 Marzo 2020 11:44

Ieri sera la protesta era scattata anche al Pagliarelli, il secondo carcere di Palermo. Detenuti in rivolta contro lo stop alla visite per l’emergenza coronavirus

Alta tensione nel carcere Ucciardone di Palermo. Gli agenti di polizia penitenziaria hanno bloccato un tentativo di evasione organizzato da alcuni detenuti. La struttura penitenziaria è circondata da polizia e carabinieri in tenuta antisommossa. Alcune strade limitrofe sono state chiuse. Caos anche nel carcere Paglierelli, dove ieri sera lo stop alla visite in carcere per l’emergenza coronavirus ha scatenato la protesta dei detenuti. I parenti hanno bloccato il traffico e manifestato davanti ai cancelli.

