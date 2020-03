I Carabinieri di Reggio Calabria mostrano un grande impegno con importanti gesti verso i cittadini per evitare il contagio del Coronavirus [VIDEO]

29 Marzo 2020 12:06

L’enorme impegno dei Carabinieri costantemente sul territorio per evitare il contagio del Coronavirus

I Carabinieri di Reggio Calabria stanno dimostrando un grande impegno verso la popolazione reggina affinchè il contagio del Coronavirus non si propaghi e affinchè tutti i cittadini rispettino le norme di distanziamento così come ha imposto il Governo nelle scorse settimane. Nel video che riportiamo a corredo dell’articolo si nota il massimo impegno dei militari presenti costantemente sul territorio anche nell’aiutare i più fragili che hanno bisogno di supporto e sostentamento nelle semplici necessità quotidiane come il poter fare la spesa.

