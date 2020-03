Anche Capitano Ultimo sta con Cateno De Luca: “il nemico è solo il coronavirus, non il sindaco di Messina”

29 Marzo 2020 15:18

Il post di Capitano Ultimo per il sindaco di Messina: “il nemico è solo il coronavirus, non Cateno De Luca. Quello per voi è una punizione per noi è un grande onore”

“Quello che per voi è un premio per noi è una punizione e quello che per voi è una punizione per noi è un grande onore. Il vilipendio lo fa solo il coronavirus, il nemico è solo il coronavirus, non il sindaco Cateno De Luca“. Lo scrive in un tweet il colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, pubblicando un post del sindaco di Messina, Cateno De Luca, che nei giorno scorsi è stato denunciato per vilipendio dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. De Luca con un tweet ringrazia “tutti coloro che hanno solidarizzato con me per la denuncia di vilipendio sferratami dal ministro degli Interni”.

