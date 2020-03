Capitale della cultura, Mangialavori: “istituzioni unite per Tropea”

2 Marzo 2020 17:24

Mangialavori: “è necessario che la Calabria e le sue istituzioni si uniscano per supportare con forza la candidatura di Tropea a Capitale della cultura italiana per il 2021”

“È necessario che la Calabria e le sue istituzioni si uniscano per supportare con forza la candidatura di Tropea a Capitale della cultura italiana per il 2021“. Ad affermarlo è il senatore Giuseppe Mangialavori. “Mancano ormai pochi giorni – spiega il parlamentare di Forza Italia – alla scadenza per la presentazione delle candidature e tutte le istituzioni regionali hanno il dovere morale di sostenere l’azione meritoria del Comitato promotore, il quale si prepara a mettere in campo un progetto straordinario e di larghissimo respiro. È infatti indubbio che l’eventuale vittoria di Tropea avrebbe un valore assoluto per tutta la Calabria”. “I tesori paesaggistici e culturali di Tropea – aggiunge Mangialavori – sono un patrimonio inestimabile e rappresentano il miglior biglietto da visita per una regione che vuole davvero proiettarsi nel Mediterraneo e affermarsi definitivamente come polo di attrazione turistica a livello internazionale. La candidatura a Capitale della cultura italiana, voluta con forza dal sindaco Giovanni Macrì e dalla sua amministrazione, è dunque un’occasione da non perdere e rispetto alla quale tutte le istituzioni calabresi hanno il dovere di fare squadra per raggiungere un obiettivo certo ambizioso, ma decisamente a portata di mano”. “Il tempo dei campanilismi e delle rivalità tra province è finito. Adesso – conclude Mangialavori – è arrivato il momento di mettere in risalto le eccellenze della Calabria. Lo sviluppo della Calabria passa anche dal successo di Tropea”.

