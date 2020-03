Cannizzaro da solo sul volo Reggio-Roma con la mascherina: “vado in parlamento per votare il decreto a sostegno delle imprese” [FOTO]

11 Marzo 2020 17:15

L’onorevole Cannizzaro in volo da Reggio Calabria a Roma con la mascherina

L’onorevole reggino Francesco Cannizzaro è partito nel primo pomeriggio di oggi dall’Aeroporto dello Stretto con un volo per Roma in cui, prontamente equipaggiato con la mascherina come previsto dalle norme anti-Coronavirus per i voli, era praticamente da solo. Cannizzaro ha spiegato su facebook che va in parlamento per votare il decreto a sostegno delle imprese.

Ecco le sue parole su facebook: “Direzione Roma… con mascherina su un aereo completamente vuoto!! Sono tra i parlamentari che hanno dato la disponibilità per andare a votare e consentire di raggiungere il numero legale per un provvedimento fondamentale per il nostro Paese in un momento delicato. Oltre ogni partito, non possiamo tirarci indietro: dobbiamo dare sostegno ad aziende e imprese in difficoltà“.

