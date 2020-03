Tallini eletto Presidente del Consiglio Regionale, Cannizzaro: “soddisfatto che anche questo ruolo istituzionale esprime un uomo bandiera di Forza Italia che in Calabria ha trainato il Centro/Destra alla vittoria”

27 Marzo 2020 11:00

Tallini eletto Presidente del Consiglio Regionale, la soddisfazione di Cannizzaro: “è politico saggio ed esperto, sono convinto che potrà svolgere il suo ruolo in modo valido ed egregio”

“L’elezione del mio amico Mimmo Tallini a Presidente del Consiglio Regionale della Calabria è il modo migliore con cui questa consiliatura poteva partire: politico saggio ed esperto, Mimmo Tallini si distingue per coerenza, competenza e sono convinto che potrà svolgere il suo ruolo in modo valido ed egregio“. Lo afferma, in una nota, l’on. Francesco Cannizzaro, deputato reggino di Forza Italia. “Sono particolarmente soddisfatto che anche la Presidenza del Consiglio esprime un uomo bandiera di Forza Italia, che in Calabria ha trainato il Centro/Destra alla vittoria e si dimostra per l’ennesima volta elemento di fondamentale importanza all’interno della coalizione. Tra Mimmo Tallini e Jole Santelli ci sarà quindi una grande sinergia politica e istituzionale per il prosieguo della legislatura, che nasce sotto i migliori auspici nonostante il momento difficile che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Ma proprio dall’attenzione con cui il nuovo Governo Regionale sta fronteggiando un’emergenza senza precedenti nella storia, si può già scorgere quanto la musica sia cambiata e come questa sarà davvero la volta buona in cui la Calabria riuscirà a cambiare passo, guidata da amministratori seri e lungimiranti”. “Auguri di buon lavoro – conclude Cannizzaro – a tutti i consiglieri regionali che sono stati chiamati dal popolo Calabrese a cambiare le sorti della Calabria: c’è una squadra forte e coesa, costituita da new entry e da esperti che insieme al presidente Santelli e alla delegazione calabrese dei Parlamentari potranno ottenere risultati importanti per lo sviluppo di questa terra”.

